Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
"Нека разгледаме, нека бъдем реалисти: какъв е животът ни в момента? Телефонът го държим и гледаме надолу. Дори да четем книга, главата ни е надолу. Ето сега аз имам прохождащо детенце, постоянно съм наведена, за да го държа да може да върви. Работим на компютър, постоянно ще сме изкривени, изгърбени. Самото ни работно място обикновено не позволява толкова движение. Може да ръкомахаме, но дотам, оставаме свити. Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят. Започват ендокринни проблеми, започва качване на килограми, косопад, нервност, липса на мотивация, депресивни състояния. Тук стъпката е, че трябва да изправим стойката и тогава ще повлияем и хормоните", обясни тя.
"Другото нещо, което е - какъв е начинът на българина в момента да се храни? Най-често е джънк фууд, най-често е бързо, на крак, защото няма време. Много малко хора оценят и осъзнават, че ако си дадат 10-15 минути да си приготвят или да ядат качество на храна, след това ще имат много повече енергия, много по-бързо ще си свършат задачите и работата, ще са много по-спокойни. Просто социумът така не учи. Слава Богу, все повече почва да се променя. А за децата на мен лично ми е много тъжно, защото като майка на три деца, когато отидем например някъде на море, преди имаше само стройни фигури. В моето детство всички хора бяха слаби, красиво слаби. В момента когато се отиде на море, повечето хора са с много наднормени килограми, а най-плашещото е, че деца от 3-4-годишна възраст, виждаш как имат целулит по краката, коремче, по-голямо дупе. На 12-14 имаме много хора, които ни търсят, защото имат примерно вече инсулинова резистентност децата", коментира Емилия Белчева.
