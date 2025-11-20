Красимир Аврамов отлага концерта си за 2026 година. За това съобщи самият той в социалните мрежи. Налага се изпълнителят да се подложи на спешна медицинска интервенция, която не търпи отлагане.Скъпи приятели, с настоящото обръщение ви информирам, че моя концерт "Вдъхновението Попопера и Красимир Аврамов“, планиран за 29 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК, се отлага за 2026 година.Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма.Искрено се надявам, че този необходим период на лечение и възстановяване ще бъде посрещнат с разбиране от всички мои партньори, медии и преди всичко от моята любима публика. Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване.Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупка.Моля да ме извините за причиненото неудобство и благодаря за вашата подкрепа и разбиране в тази ситуация.С цялата ми обич и дълбоко уважение към вас,Красимир Аврамов