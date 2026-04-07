Популярното шоу за имитации "Като две капки вода“ ще излезе във ваканция заради Великден. Сследващото издание на живо ще бъде излъчено на 20 април от 20:00 часа по Нова телевизия.

Феновете на предаването ще почакат две седмици, за да видят любимите си участници в нови образи.

Последният епизод завърши с прецедент – две победителки споделиха първото място. Симона и Михаела Маринова грабнаха призовото място, след като успяха да впечатлят едновременно журито и публиката в залата. Тяхното общо изпълнение беше определено от мнозина като един от най-въздействащите моменти от началото на сезона.

Екипът на предаването обещава, че след празничното прекъсване шоуто ще се завърне с още по-сложни задачи за имитация и неочаквани обрати на сцената.

Подготовката за голямото завръщане на 20 април вече тече. Зрителите могат да очакват старта на следващия лайф в обичайния час, когато надпреварата за големия финал ще навлезе в своята най-решаваща фаза.