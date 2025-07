Във връзка с обезпечаване провеждането на организирания от радио-телевизия "The Voice" концерт - част от турнето "Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour", временно ще бъде преустановено движението в района на Морска гара, в близост до Южния плаж. Съгласно заповедта за организация на движението, в интервала от 17:30 ч. на 17.07.2025 г. (четвъртък) до 01:30 ч. на 18.07.2025 г. (петък) ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства (ППС) по ул. "Вълноломна" – в частта от кръстовището с бул. "Приморски" до паркинга на свободната пристанищна зона. Мярката се налага с оглед да се избегне голямо струпване на автомобили и гарантиране здравето и безопасността на гражданите в района на музикалното събитие, на което се очаква голяма посещаемост и пешеходна активност, предимно на млади хора.Община Варна апелира към водачите на моторни превозни средства за търпимост и разбиране по време на провеждането на концерта. Шофьорите, желаещи да достигнат до търговските обекти и паркинга на свободната пристанищна зона с автомобил, ще могат да използват за целта входа/изхода от бул. "Приморски", находящ се срещу сградата на Морска администрация. Същият достъп важи и за водачите на МПС, имащи за цел да посетят търговските обекти в сградата на Морска гара. В случай, че заради струпване на повече хора възникне необходимост, ще бъде преустановено движението на ППС и по бул. "Приморски" в отсечката между кръговото кръстовище на ЖП Гара и кръстовището на бул. "Приморски" с ул. "Михаил Колони"."Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025" пристига във Варна в 18:00 ч. на 17 юли след концерти в Пазарджик, Благоевград и Пловдив. Голямото лятно музикално събитие ще се проведе на Южен плаж, а специални гости ще бъдат V:RGO, EMIL TRF и Боро Първи. Най-актуалните изпълнители на българската хип-хоп сцена ще се включат заедно с основните звезди на турнето – Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет.Началото на шоуто по традиция ще бъде дадено от DJ Mascota, а впечатляващите хореографии на Remi Toin и танцьорите му ще внесат още повече ритъм и настроение. Тази година турнето се провежда под мотото "Трябва да го изживееш" и отбелязва своята 15-годишнина. Едно от посланията на музикалното събитие е за разделно събиране на празните бутилки и кенове, а включването в тази инициатива дава възможност за награди на посетителите.