Днес, 18 март, православната църква отбелязва паметта на Свети архиепископ Кирил Йерусалимски – един от най-значимите богослови на ранното християнство. Празникът е обвързан с древни народни ритуали за здраве и специфични забрани, информираСвети Кирил, роден около 315 г., остава в историята като ревностен защитник на православието срещу арианската ерес. Въпреки че прекарва близо 16 години в изгнание поради своите убеждения, той успява да утвърди Никейския символ на вярата и е признат за един от най-изявените учители на Църквата.Според народните вярвания, днешният ден притежава особена енергия за изцеление.Смята се, че на 18 март билката подбел придобива изключителна мощ. Предците ни са приготвяли запарка от листата ѝ, с която са се измивали за здраве, младост и привличане на късмет.Ако кокичетата вече са цъфнали, това е знак за начало на активната работа в градината. Бързото топене на снега обаче вещае дъждовно лято.Вярващите се обръщат към Свети Кирил с молитви за изцеление, като се счита, че всяко започнато днес лечение ще бъде по-успешно. Народната традиция налага и някои ограничения, за да се избегне загуба на енергия или лош късмет:Не се разрешават финансови въпроси – не вземайте и не давайте пари назаем.Избягвайте подстригване на косата или рязане на нокти, за да не си навлечете проблеми.