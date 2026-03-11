Срещу 2550 евро Боби Манекена учи желаещи как да станат "топ гъзари на народа"
Срещу 2550 евро Манекена обещава да научи участниците в курса как да станат "топ гъзари на народа“.
Новата му бизнес идея вече набира популярност в социалните мрежи. По думите му обучението ще помогне на записалите се да изградят успешен имидж, да бъдат обичани от милионери и милиардери и да се изкачат на върха – точно както той описва собствената си персона.
"Ще се учите от най-големия“, уверява Боби Манекена, който рекламира курса като ексклузивна възможност за личностно развитие и успех.
В офертата се посочва още, че участниците ще могат да се докоснат до неговата философия за успех, а самолетните билети от България до Френската ривиера и обратно ще бъдат поети лично от него, пише "Блиц".
Така Боби Манекена се впуска в ново начинание, което бързо предизвика любопитството на последователите му в интернет.
