Стар участник от "Игри на волята" влиза отново в предаването

Димитър Морунов разказа как се е развил живота му след участието му в сезон 3 на предаването "Игри на волята" и сподели повече за предстоящата кастинг битка, която му предстои тази вечер. Ще успее ли обаче да се пребори за билет за сезон All Stars?



Морунов разказва, че когато получил поканата да се включи в кастинг битките в "Игри на волята“ 5, приел без никакво колебание. Признава, че е трябвало да реши и да влезе в дуела буквално "от днес за утре“, без да има време за никаква допълнителна подготовка. "Влизам в предаването заради дъщеря си и знам, че се гордее с мен!“, споделя пожарникарят.



"Битката, която зрителите ще видят довечера е много тежка!“, категоричен е той.



До момента за сезон All Star билети в кастинг битките печелят само участници от предходните сезони на "Игри на волята“.



Морунов си обяснява това с факта, че всички "стари“ участници са излизали и преди на Арената. "Поради това са по-спокойни, докато новите претенденти прибързват малко повече и адреналина им идва в повече. "Старите“ излизат и за забавление, вече са изживели адреналина и знаят какво да правят. Осъзнават, че понякога бързането те спъва повече, от това да правят нещата бавно и постепенно."



"Ако вляза в сезон All Stars, не съм сигурен дали ще играя по същия начин. Няма да се издавам, в сезон 3 не се бях подготвял по никакъв начин. Докато сега не бих направил тази грешка. И твърдо бих влязъл за победа!“, разкрива Морунов пред NOVA.