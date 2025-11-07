Ще станем ли свидетели на трети шанс за любовта между Дженифър Лопес и Бен Афлек? Това се питат феновете им, след като в интернет се завъртя пикантно видео как двамата си разменят прегръдки и целувки. Всичко това се случва, след като холивудската двойка се разведе официално през 2024 г., а преди няколко седмици се събраха отново заради работен ангажимент.В началото на октомври месец тази година двамата присъстваха на премиерата на филма "Целувката на жената-паяк“, в който Джей Ло изпълнява главната роля, а Бен Афлек е изпълнителен продуцент. Събирането на двамата на червения килим беше онази искра, която разпали интереса на феновете отново, а таблоидите започнаха да говорят за евентуален трети шанс за най-одумваната бивша двойка в Холивуд.В социалните мрежи беше разпространено видео, което показва как двамата се разделят на улицата по неочаквано топъл и страстен начин. Кадрите, които бързо набраха скорост, посяха зрънце на съмнения у феновете, че двамата са си дали още един шанс. След видеото мнозина се чудят дали двойката отново се е събрала или това е просто изключително добре обмислена маркетингова стратегия?Видеото предизвика истински бум онлайн, защото на кадрите двамата актьори изглеждат изключително близки, а жестовете им надхвърлят обикновената сърдечност между бивши. Но това, което привлече вниманието, е детайл на заден план: някой пита "Кога е сватбата?“.Връзката между Дженифър Лопес и Бен Афлек е истинска холивудска сапунена опера. Първият им годеж от 2004 г. не завършва със сватба и двамата се разделят под натиска на медийното внимание. След почти 20 години пламъкът отново се разпали и двамата се ожениха в Лас Вегас през 2022 г., което събитие беше последвано от пищна сватба в Джорджия. Две години по-късно, през 2024 г., двойката се разведе.Предвид фактите, автентичността на видеото е спорна. Коментарът за "сватба“ може да е или шега, или знак, че кадрите са стари. Една от най-разпространените хипотези е, че видеото е по-стар, непубликуван досега запис от периода на второто им събиране, стратегически "изтекъл“ в социалните мрежи, за да подсили медийното внимание към тях.Засега нито една от страните не е дала официално потвърждение. Докато някои смятат, че видеото е било публикувано умишлено, за да се подхранят спекулациите, други все още се надяват на нов романс между Дженифър Лопес и Бен Афлек, пише Ladyzone.bg.