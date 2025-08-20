ЗАРЕЖДАНЕ...
Старата любов ръжда не хваща. Тя се върна при предишното си гадже
©
Напоследък двамата често са забелязвани заедно на публични места – последното от които е луксозен ресторант в Сан Диего, Калифорния. Срещите им се случват на фона успешното турне на изпълнителката "Las mujeres ya no lloran“ ("Жените вече не плачат“), което стартира още в началото на годината. Това е първо турне на Шакира от седем години и първо след раздялата ѝ с испанския бивш футболист и баща на двете ѝ деца Жерар Пике, през юни 2022 г.
Срещите на 48-годишната Шакира и 51-годишният ѝ бивш приятел са документирани със снимки, вседствие на което в социалните мрежи все по-упорито се задава въпросът: какво всъщност има между тях?
Певицата и Антонио бяха двойка повече от десетилетие, в периода 1999-2010. Връзката им беше не само сантиментална – тя се разпростираше и в професионалната сфера. Всъщност мнозина твърдят, че именно Антонио, който е адвокат по професия, е ключовата фигура, стояща зад невероятния възход на латино звездата. Може би това в това се крие причината двамата да поддържат все още близки отношения и да се виждат често, пише Hola.
И въпреки че много фенове вероятно биха искали Шакира и Антонио да възобновят любовната история, която са преживели, вероятно по-скоро става дума за чисто приятелски и работни срещи между двамата. Твърди се дори, че адвокатът отново е поел част от бизнес мениджмънта на певицата и е отговорен за управлението на рекламните кампании и турнетата ѝ.
Дали Шакира има мъж до себе си на този етап от живота си, остава неясно. Ширеха се известни спекулации преди време за това, че звездата се среща с 32-годишната актьор от сериала "Емили в Париж" Люсиен Лависконт. А малко преди това мнозина бяха сигурни, че излиза с рали състезателя Луис Хамилтън.
Самата Шакира е споделяла в интервюта, че след болезнена раздяла с футболиста Жерар Пике, който й изневери с 23-годишната студентка Клара Чиа, все още не мисли за интимна връзка.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
10:42
НАСА откри нова луна
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:15 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите съст...
13:06 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.