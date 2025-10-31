Старт на акция "Зима", шофьорите да внимават
©
Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.
Още по темата
/
Край на дяловото разпределение на топлоенергията в сметките ни за парно – съдът на ЕС каза, че е незаконно
27.10
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
24.10
Още от категорията
/
Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите
30.10
Топ синоптикът Янков: Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
13:44 / 30.10.2025
Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за...
11:45 / 30.10.2025
Директор на детска градина: Потребностите на децата днес са същит...
11:33 / 30.10.2025
НИМХ каза какво ще бъде времето през уикенда
11:14 / 30.10.2025
Почина Иван Тенев
10:34 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.