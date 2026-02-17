Христина Янчева, кметът Костадин Димитров, пловдивският митрополит Николай, мажориторният собственик на дружеството Георги Гергов, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ са водещо събитие не само за България, а и на Балканите. Участват над 600 компании от над 21 държави, 35 научни институти и университети. Международен панаир Пловдив отново е пространство за обмен на идеи" - каза главният изпълнителен директор на националния изложбен център проф. Иван Соколов.
Той изказа благодарности на стратегическите партньори на изложенията: Селскостопанската академия, Университетът по хранителни технолигии, Националната агенция по лозата и виното, Асоциацията на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България АГРОТЕХ, браншови организации, висши училища и всички институции, които допринасят за развитието на този висок форум. Изложбите се организират от Международен панаир Пловдив и се провеждат под егидата на Министерството на земеделието и храните, което получи специална признателност.
"През годините форумът изгради авторитет и популярност и привлича все повече участници. Над 1 милиард ежегодно се отделят за подкрепа на земеделските стопани. В началото на 2026 г. стартираха два приема за над 300 млн. евро, а до края на годината ще стартират още 9 приема. Стратегическият план има амбиция да осигури стабилност на сектора. Усилията на Министерството на земеделието и храните са насочени към увеличаване на присъствието на малките производители" - заяви в словото си Янислав Янчев, заместник-министър на земеделието и храните.
Янчев преряза лентата за откриването на изложенията и след това лисна менче с вода за успех. Официалните гости бяха посрещнати по стара традиция с питка и мед.
Повече за церемонията гледайте в прикаченото видео!
Стартира най-големият агрофорум на Балканите
Кога да потърсим ревматолог и защо ранната диагностика е ключова?...
16:06 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:55 / 16.02.2026
Лаеска кашлица: Кога причината не е в белите дробове?
13:58 / 16.02.2026
