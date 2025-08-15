Стивън Кинг не би могъл да напише нищо по-страшно от Америка на Доналд Тръмп, заявява авторът в ново интервю предадено от, докато отговаря на редица въпроси на фенове. "Ако трябваше да измислите край за Америка на Тръмп, какъв би бил той?""Мисля, че ще бъде импийчмънт – което, според мен, би било добър край“, отговаря Кинг. "Бих искал да го видя пенсиониран, да го кажем така. Лошият край би бил, ако той спечели трети мандат и поеме напълно контрола. И в двата случая е ужасна история. Тръмп е ужасна история, нали?“Стивън Кинг е откровен критик на Тръмп от години, споделяйки мислите си в социалните медии почти ежедневно. През юни той написа в Х: "В дълбините на сърцето си, вярвам, че Тръмп знае, че е некомпетентен задник.“ Наскоро добави: "Тръмп е като разглезено дете. Когато не получава това, което иска, изпада в истерия.“През 2022 г. Стивън Кинг бе попитан за мнението си за Тръмп по време на интервю за Sunday Times и той не пести думите. "Мисля, че Тръмп беше ужасен президент и е ужасен човек“, заяви Стивън Кинг тогава. "Мисля, че той всъщност се е занимавал с престъпна дейност и, разбира се, смятах, че е социопат, който се е опитал да преобърне американската демокрация не поради някакви свои политически желания, а защото не можеше да приеме, че е загубил.“