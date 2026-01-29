Американският актьор Стивън Сегал е обявил за продажба елитното си имение в престижния район Рубльовка край Москва. Това съобщава изданието, като се позовава на агенция за недвижими имоти.Според обявата става въпрос за двуетажна вила със собствен киносалон и винарна в елитния комплекс Усово край Москва. В основната сграда има още три спални и бани, кабинет и гараж за два автомобила. Освен това в имота има двор от 1500 кв.м., къща за гости с традиционната руска баня, сауна, както и масивно барбекю.Като цяло архитектурата на вилата е изпълнена в класически американски стил, обясняват от посредническата агенция.Обявената цена за имението е 700 милиона рубли, или 7,5 милиона евро.Експертът по бойни изкуства Сегал е роден в САЩ, но има руско гражданство от 2016 година, предоставено му лично от президента на Русия Владимир Путин.текст: Милен Кандарашев