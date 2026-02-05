Стойчо се завърна?
Хората не скриха радостта си, че талисманът на Варна може да се е върнал, други пък изразиха съмнение, че става дума за същата птица. Припомняме, че миналата година Стойчо стана истинска атракция в морската столица и ежедневно около него се събираха десетки хора, някои от тях дори идваха от други градове.
През миналата година, Стойчо реши да заживее на Морска гара, а рибарите често го хранеха с прясна риба. После, както бяха предвидили орнитолози, Стойчо отлетя на север, за да прекара там най-горещите месеци на годината.
Още от категорията
/
Тя е на 72! Няма начин
09:53
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
09:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.