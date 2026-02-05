"Завърна ли се Стойчо?", това се питат варненци днес, след като анонимен пусна кадри на розов пеликан, който гордо крачи по бул. "Княз Борис I" в кв. "Чайка".Хората не скриха радостта си, че талисманът на Варна може да се е върнал, други пък изразиха съмнение, че става дума за същата птица. Припомняме, че миналата година Стойчо стана истинска атракция в морската столица и ежедневно около него се събираха десетки хора, някои от тях дори идваха от други градове.През миналата година, Стойчо реши да заживее на Морска гара, а рибарите често го хранеха с прясна риба. После, както бяха предвидили орнитолози, Стойчо отлетя на север, за да прекара там най-горещите месеци на годината.