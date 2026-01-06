Новата програма "Избирам да следвам в България“ задържа талантливите ни умове в България. Това обявиха от МОН.Ученици и първокурсници, които са се проявили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии от 665 евро.Подкрепа ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в различни дисциплини: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география/науки за земята и изкуствен интелект.През последните години в България се открояват много талантливи ученици, особено в точните науки като математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия и др., които редовно участват и печелят медали от международни олимпиади и състезания."След завършване на средното си образование много от тези младежи продължават обучението си в чуждестранни висши училища, привлечени от модерни и гъвкави програми, възможност за студентски субсидии и добра реализация. България следва да има своя политика и национална програма, която да предоставя добри условия и стимули, така че младите ни умове да остават и да развиват своя потенциал у дома", пишат в решението си от просветното ведомство.