Страхотен шанс за талантливите деца на България: Нови стипендии и безплотно образование
©
Ученици и първокурсници, които са се проявили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии от 665 евро.
Подкрепа ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в различни дисциплини: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география/науки за земята и изкуствен интелект.
През последните години в България се открояват много талантливи ученици, особено в точните науки като математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия и др., които редовно участват и печелят медали от международни олимпиади и състезания.
"След завършване на средното си образование много от тези младежи продължават обучението си в чуждестранни висши училища, привлечени от модерни и гъвкави програми, възможност за студентски субсидии и добра реализация. България следва да има своя политика и национална програма, която да предоставя добри условия и стимули, така че младите ни умове да остават и да развиват своя потенциал у дома", пишат в решението си от просветното ведомство.
Още от категорията
/
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия заради бурните емоции при приготовлението им
16:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Богоявление е!
08:24
Проф. д-р Емил Гачев от БАН: През 2026 г. у нас се очакват екстре...
11:36 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.