Страшен тътен над морски курорт в България! Забелязан е метеорит?
Хората го определят като изтребител. Някои коментират, че звукът е бил ужасен.
Meteo Balkans разпространиха кадри на летящо към земята кълбо в небето. Предполагаемо става въпрос за метеорит.
