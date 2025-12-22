Струва ли си да си купите кола от Дубай?
©
Високото търсене на автомобили от Дубай се обяснява и с факта, че на пазара се предлагат много практически нови автомобили с минимален пробег, които при това струват значително по-евтино от европейските им аналози. Автомобилите тук редовно се обслужват в модерни сервизни центрове, което гарантира тяхната техническа изправност. За купувачите също е важна възможността да закупят рядка модификация, която може да не е достъпна на местния пазар.
В какъв случай си заслужава да обмислите покупката на автомобил от ОАЕ
Покупката на автомобил от ОАЕ – това не е решение за всички случаи в живота. Най-често това е интересно за тези, които търсят конкретни модели или комплектации, които са трудни за намиране на местния пазар, или искат да намалят бюджета за покупка, без да се лишават от максимален брой опции.
И така, нека се спрем на основните фактори, които ни карат да обърнем внимание на автомобилите от ОАЕ:
- Нов или практически нов автомобил. Ако търсите автомобил с минимален пробег (до 20-30 хил. км), от Дубай можете да докарате кола, която практически не е експлоатирана. Собствениците в ОАЕ се стремят да поддържат идеално състояние на автомобила, извършват редовно обслужване и дори полиране на каросерията.
- Икономия на цената и оборудването. Автомобилите в ОАЕ в преобладаващата си част са по-евтини от европейските си аналози, като в същото време имат богато и по-широко оборудване (пълен пакет за безопасност, иновативни мултимедийни системи, премиум материали за облицовка на салона).
- Редки или ексклузивни модели. Ако се интересувате от версии с ограничено производство или автомобили с нестандартни опции, то с голяма вероятност ще ги намерите на пазара в ОАЕ.
При това трябва да се имат предвид следните особености при покупката на автомобили от ОАЕ:
- Избирайте автомобили с прозрачна история на обслужване и потвърден пробег. Препоръчително е да проверите автомобила чрез специални услуги, а при необходимост да поръчате независима експертиза преди покупката.
- При внос на автомобил от ОАЕ трябва да се вземат предвид разходите за логистика, митническо оформяне, сертифициране и изготвяне на документи. Ако тези разходи не надвишават ползата от покупката, придобиването от ОАЕ е оправдано.
Къде можете да купите автомобил от ОАЕ
Ако въпросът дали си струва да купите автомобил от Дубай вече не е актуален за вас, следващата стъпка е да изберете начин за реализиране на вашите намерения. На пазара съществуват няколко схеми: покупка директно от дилъри, чрез местни прекупвачи или чрез международни онлайн аукциони. Последният вариант, като правило, е предпочитан от мнозинството. В този случай участвате в търга дистанционно, делегирате проверката и доставката на автомобила на посредническа компания, като по този начин се освобождавате от цялата рутина, свързана с покупката и логистиката.
Една от тези платформи е компанията PLC Auction – място, където закупуването на автомобили от Дубай е изключително лесно. Тя работи като посредник между купувача и местните дилъри и предлага пълен цикъл от услуги – от подбор и проверка на автомобила до доставка в страната на местоназначение.
Платформата дава възможност да се регистрирате, да внесете депозит (20% от стойността на лота), да изберете автомобил и да участвате в търга. След покупката компанията организира плащането, доставката и митническото оформяне. За много купувачи това е единственият вариант, тъй като превръща покупката на автомобил в чужбина в процес, толкова лесен, колкото пазаруването в интернет магазини.
ТОП 10 на най-популярните автомобили на търговете в ОАЕ
В нашия обзор участват следните автомобили:
- Toyota Corolla (2020-2025)
- Toyota RAV4 (2020-2025)
- Toyota Land Cruiser 300 (LC300) (2020-2025)
- Toyota Land Cruiser Prado (J150)
- Nissan Patrol (2020-2025)
- Honda CR-V (2020-2025)
- Kia Sorento (2020-2025)
- Mitsubishi Outlander (2020-2025)
- Ford Explorer (2020-2025)
- Audi Q7 (2020-2025)
Toyota Corolla (2020-2025)
Toyota Corolla не се опитва да изненада с ярък дизайн или агресивни форми, но от пръв поглед в нея се усеща увереност и стил. Плавни пропорции, прецизно прилепване на каросерията, спокойни линии – всичко говори за качество, проверено през десетилетия. По време на движение Corolla впечатлява със своята събраност. Окачването уверено поглъща малките неравности, воланът е с отлична обратна връзка, реакциите са предсказуеми, а шумоизолацията е на нивото на автомобили от по-висок клас. В града тя е лека и послушна, на магистралата – стабилна и икономична. Колата не дразни и не уморява, тя дава усещане за увереност и спокойствие, сякаш всяко движение е изчислено предварително.
Характеристики:
Двигатели – бензин 1.6/1.8 2.0 л, хибрид 1.8 л.
Тип на каросерията – седан, хечбек, комби.
Задвижване – предно.
Скоростна кутия – вариатор (CVT), 6-степенна механика.
Мощност – 122-170 к.с.
Ускорение 0-100 км/ч – 8,5-10,8 с.
Среден разход на гориво – 4,3-6,5 л/100 км.
Обем на багажника – 361-598 л.
Toyota RAV4 (2020-2025)
Колата изглежда мощна и сдържана едновременно – геометрична силует, голяма радиаторна решетка, ясни линии на крилата. В нея се усеща надеждност и вътрешна сила, без показност и агресия. На пътя RAV4 се държи предсказуемо и спокойно. Окачването работи еластично, изглажда неравностите, воланът е прецизен, наклоните са минимални дори при бързи завои. В салона – ергономичност и тишина, качествени материали, удобни седалки, модерна мултимедийна система, идеална шумоизолация. Това е автомобил, в който сте защитени от всичко външно и напълно контролирате ситуацията.
За семейството RAV4 е надежден партньор с просторен багажник, висок клиренс, енергийно ефективни двигатели, практичен и лесен за обслужване.
Характеристики:
Двигатели – бензин 2.0/2.5 л, хибрид 2.5 л.
Тип на каросерията – SUV.
Задвижване – предно/пълно.
Скоростна кутия – вариатор (CVT), 8-степенна автоматична.
Мощност – 150-222 к.с.
Ускорение 0-100 км/ч – 8,1-10,5 с.
Среден разход на гориво – 4,7-7,0 л/100 км.
Обем на багажника – 580-580 л.
Toyota Land Cruiser 300 (LC300) (2020-2025)
Toyota Land Cruiser 300 е автомобил, който не се нуждае от представяне. Символът на издръжливост и статус стана още по-мощен, технологичен и комфортен, запазвайки най-важното – легендарната надеждност и способност да оцелява дори там, където няма пътища. Новият LC300 е построен на платформа GA-F, станал е по-лек с почти 200 кг, но в същото време е по-твърд и по-устойчив. Land Cruiser 300 умело съчетава комфорт от премиум клас с офроуд възможности. Независимата окачване и системата Multi-Terrain Select позволяват да се преодоляват безпътни терени с същата лекота, с която се движи по магистралата. А вътре – тишина, кожа, дърво, мултимедия от премиум клас и усещане за сигурност.
Характеристики:
Двигатели – дизел 3.3 Twin Turbo V6, бензин 3.5 Twin Turbo V6.
Тип каросерия – рамков SUV.
Задвижване – пълно (Full Time 4WD).
Скоростна кутия – 10-степенна автоматична.
Мощност – 299-415 к.с.
Ускорение 0-100 км/ч – 6,7-8,9 с.
Среден разход на гориво – 8,9-12,4 л/100 км.
Обем на багажника – до 1131 л (при сгънати седалки на втория ред).
Свободно пространство – 230 мм.
Toyota Land Cruiser Prado (J150)
Prado остава верен на характера си – строг, уверен, издръжлив. Външният му вид внушава уважение – масивна решетка, висок капак, изразителни колесни арки. Това е автомобил, в който се усеща същността на японската инженерна школа – надеждност без компромиси.
На пътя Prado е спокоен и благороден, но щом се отклони от асфалта, неговата същност се разкрива напълно. Пълноценна рамна каросерия, система за постоянен задвижване на четирите колела, блокировки, понижаваща предавка и интелигентна система Crawl Control превръщат безпътната местност в игра. При това окачването продължава да осигурява комфорт, а шумоизолацията – на ниво бизнес клас.
Характеристики:
Двигатели – дизел 2.8, бензин 2.7/4.0 V6.
Тип каросерия – рамков SUV.
Задвижване – пълно (Full Time 4WD).
Скоростна кутия – 6-степенна автоматична или механична.
Мощност – 163-282 к.с.
Ускорение 0-100 км/ч – 9,0-12,7 с.
Средна консумация на гориво – 7,0-12,5 л/100 км.
Обем на багажника – 621-1833 л.
Свободно пространство – 215 мм.
Nissan Patrol (2020-2025)
Един от последните представители на истинските джипове, който не се опитва да изглежда универсален и не се "прикрива“ като кросоувър. Patrol не е създаден, за да привлича вниманието – той сам по себе си е събитие. Всяка детайл подчертава неговия статус.
На асфалта Patrol се движи с неочаквана мекота – пневматичното окачване поглъща неравностите, а изолацията на салона го прави подобен на лаунж на колела. Но щом попадне на безпътна местност, този гигант показва истинската си същност. Благодарение на рамната конструкция, системата All Mode 4×4, мощния момент и системата за блокиране, той става практически неуязвим извън цивилизацията.
Характеристики:
Двигатели – бензин 4.0 V6, 5.6 V8.
Тип каросерия – рамков SUV.
Задвижване – пълно (All Mode 4×4).
Скоростна кутия – 7-степенна автоматична.
Мощност – 275-405 к.с.
Ускорение 0-100 км/ч – 6,8-11,0 с.
Средна консумация на гориво – 12,5-15,8 л/100 км.
Обем на багажника – до 1413 л.
Свободно пространство – 273 мм.
Honda CR-V (2020-2025)
Петото и шестото поколение CR-V представляват еволюция, в която комфортът и функционалността придобиват интелигентна форма. Тук няма излишества, всичко е прецизно изчислено и работи за усещане за лекота. Колата сякаш сама знае какво искате, потегля плавно, следва точно вашите команди, не дразни с шум и вибрации.
Интериорът е станал по-просторен. Високата седалка и отличното виждане дават усещане за контрол, а материалите за облицовка – усещане, че не сте просто зад волана, а в собствения си офис на колела. И много полезни дреболии – отопление на волана, вентилация на седалките, двойна климатична зона, адаптивен круиз.
Характеристики:
Двигатели – бензин, хибрид.
Обем – 1.5 Turbo (190 к.с.), 2.0 e:HEV (184 к.с.).
Задвижване – предно, пълно Real Time AWD.
Скоростна кутия – вариатор CVT, eCVT (в хибрида).
Ускорение 0-100 км/ч – 8,9-10,2 с.
Свободно пространство – 208 мм.
Разход на гориво – от 5,6 до 7,5 л/100 км.
Обем на багажника – 561-589 л.
Kia Sorento (2020-2025)
Външният му вид е внушителен, но в същото време не е агресивен – преобладават строгите линии на каросерията, решетката "тигров нос“, акцентиращите фарове и мощната посадка създават усещане за вътрешна достойнство. Този кросоувър е винаги готов за пътувания, без значение дали става дума за град, магистрала или планински път.
Вътре – панел с цифрови уреди, широк мултимедиен екран, премиум аудио система Bose, удобна ергономика и качествени материали – като цяло цари атмосфера на бизнес клас. Триредовата компоновка позволява комфортно да се настани семейство или компания приятели, а трансформацията на седалките прави Sorento универсален за ежедневни задачи и дълги пътувания.
Характеристики:
Двигатели – бензин, дизел, хибрид, плъг-хибрид.
Обем – 2.2 CRDi (199 к.с.), 2.5 T-GDi (281 к.с.), 1.6 T-GDi Hybrid (230 к.с.).
Скоростна кутия – 8-степенна автоматична скоростна кутия. Роботизирана 8DCT.
Задвижване – предно, пълно AWD.
Ускорение 0-100 км/ч – 7,4-9,2 с.
Клиренс – 176-185 мм.
Разход на гориво – от 5,4 до 8,5 л/100 км.
Обем на багажника – до 910 л (5-местна версия).
Mitsubishi Outlander (2020-2025)
Дизайнът му изразява едновременно сила и спокойствие – голяма радиаторна решетка, изрязани линии на капака, LED оптика на няколко нива – всичко в него говори за готовност да бъде лидер на пътя. Интериорът на Outlander радва с премиум материали, прецизни шевове, добре обмислена ергономичност и модерна мултимедийна система с поддръжка на Android Auto и Apple CarPlay. Седемместната конфигурация позволява да вземете със себе си всичко необходимо, независимо дали става дума за семейно пътуване или активен уикенд на природата.
Характеристики:
Двигатели – бензин, хибрид (PHEV).
Обем – 2.0 (146 к.с.), 2.5 (181 к.с.), 2.4 PHEV (249 к.с. общо).
Скоростна кутия – вариатор CVT, автоматична.
Задвижване – предно, пълно S-AWC.
Ускорение 0-100 км/ч – 8,5-10,5 с.
Клиренс – 200-210 мм.
Разход на гориво – от 1,8 л/100 км (PHEV) до 8,1 л/100 км (бензин).
Обем на багажника – до 1050 л (при сгънати седалки).
Ford Explorer (2020-2025)
В него мощността, комфортът и технологиите са съчетани в едно цяло и това е най-добрият избор за тези, които са свикнали да се чувстват в контрол на всякакви пътища. Масивната му радиаторна решетка, широките рамене на каросерията и характерният профил говорят за сериозни намерения – Explorer не се приспособява към условията, а ги определя. Седем пълноценни места, качествени материали за облицовка, мултимедия с вертикален сензорен екран и поддръжка на безжична връзка правят всяко пътуване не просто комфортно, а почти като у дома. Шумоизолацията е на високо ниво – в салона е тихо дори при високи скорости, а панорамният покрив добавя усещане за свобода.
Характеристики:
Двигатели – бензинов EcoBoost, хибриден.
Обем – 2.3 (300 к.с.), 3.0 V6 (365-400 к.с.), хибрид 3.3 V6 (318 к.с. общо).
Скоростна кутия – 10-степенна автоматична SelectShift.
Задвижване – задно или пълно.
Ускорение 0-100 км/ч – от 6,0 с (V6).
Клиренс – около 200 мм.
Разход на гориво – 8,0-10,5 л/100 км.
Обем на багажника – 515-2486 л (в зависимост от конфигурацията на седалките).
Audi Q7 (2020-2025)
Външно автомобилът запазва разпознаваемия фирмен стил – масивна решетка Singleframe, остри линии на каросерията и мощни колесни арки формират образа на превозно средство за живот в активен ритъм. Q7 изглежда еднакво хармонично пред офиса, на магистралата и при пътуване по неравен терен. Интериорът е пример за сдържана лукс, където всеки детайл е подчинен на идеята за комфорт. Водачът и пътниците са заобиколени от висококачествена кожа, алуминий и мека подсветка на контурите. Два сензорни дисплея, виртуален приборен панел Virtual Cockpit и мощна акустика превръщат управлението в удоволствие, а пътуването – в събитие.
Характеристики:
Двигатели – бензин, дизел, mild-hybrid.
Обем – 2.0 TFSI (249 к.с.), 3.0 TDI (286 к.с.), 3.0 TFSI (340 к.с.).
Скоростна кутия – 8-степенна автоматична Tiptronic.
Задвижване – постоянно пълно.
Ускорение 0-100 км/ч – от 5,9 с.
Клиренс – регулируем, до 245 мм.
Разход на гориво – 6,5-9,0 л/100 км.
Обем на багажника – 865-2050 л.
Още от категорията
/
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
12:47
bTV обяви нова промяна
12:30
Диян Стаматов: Най-голямата празнота в съвременния свят не е липсата на вещи, а липсата на съпреживяване. Именно тя ражда тъжни деца
11:52
Чък Норис загуби Даян
10:49
NiceMag.bg: Tермопомпите въздух–вода се превърнаха в ключов елемент на модерното строителство в България
09:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:57 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.