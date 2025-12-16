Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени съответно минус 6 и минус 5 градуса по Целзий.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 3 градуса- Пловдив минус 4 градуса- Варна 1 градус- Бургас 2 градуса- Русе 1 градус- Стара Загора минус 3 градуса- Благоевград минус 2 градуса