Студ! Ето колко показа термометърът във Варна тази сутрин
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 3 градуса
- Пловдив минус 4 градуса
- Варна 1 градус
- Бургас 2 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора минус 3 градуса
- Благоевград минус 2 градуса
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
09:42
Все повече българи си поставят граници в употребата на мобилни устройства, показва ново проучване
15.12
