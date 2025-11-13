Със зимни температури започна днешният четвъртък. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 1 градус- Пловдив 2 градуса- Варна 6 градуса- Бургас 7 градуса- Русе 6 градуса- Стара Загора 4 градуса- Благоевград 1 градус