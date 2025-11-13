Студ! Вижте колко показа термометърът във Варна тази сутрин
© Steladra Drago
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 1 градус
- Пловдив 2 градуса
- Варна 6 градуса
- Бургас 7 градуса
- Русе 6 градуса
- Стара Загора 4 градуса
- Благоевград 1 градус
