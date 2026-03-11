Тази сутрин в Северна България температурите паднаха до минус 3 градуса (Видин и Кнежа), а в Южна - до минус 2 (Пловдив, Кюстендил и Стара Загора).Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 0 градуса- Варна 6 градуса- Бургас 3 градуса- Русе 3 градуса- Стара Загора минус 2 градуса- Благоевград минус 1 градус