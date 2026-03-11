Студено утро във Варна днес, ето колко показа термометърът
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 0 градуса
- Пловдив минус 2 градуса
- Варна 6 градуса
- Бургас 3 градуса
- Русе 3 градуса
- Стара Загора минус 2 градуса
- Благоевград минус 1 градус
