Само за 2 часа температурата във Варна падна драстично. Жителите на морската столица се събудиха с високи, в сравнение с останалата част на страната, температури около 12 градуса в 8 часа.В сравнение, градусите в столицата бяха едва -4.Само 2 часа по-късно, градусите във Варна спаднаха драстично, а термометърът показа едва 3 градуса.От Община Варна призоваха гражданите да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват престой на открито при силните пориви на вятъра.Очаква се силен вятър със скорост 14–25 км/ч, с пориви до 72–86 км/ч.През нощта срещу четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт. В района на Варна ще има валежи от дъжд, които постепенно ще отслабват и ще спрат до привечер. Очакваните количества са между 10 и 20 л/кв. м.При възникване на инциденти да се подава информация своевременно на тел. 112 и на дежурния в Община Варна на телефон 052/820112.