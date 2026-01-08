Студът във Варна дойде! Температурата падна драстично само за 2 часа
В сравнение, градусите в столицата бяха едва -4.
Само 2 часа по-късно, градусите във Варна спаднаха драстично, а термометърът показа едва 3 градуса.
От Община Варна призоваха гражданите да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват престой на открито при силните пориви на вятъра.
За днес в морската столица е обявен жълт код.
Очаква се силен вятър със скорост 14–25 км/ч, с пориви до 72–86 км/ч.
През нощта срещу четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт. В района на Варна ще има валежи от дъжд, които постепенно ще отслабват и ще спрат до привечер. Очакваните количества са между 10 и 20 л/кв. м.
При възникване на инциденти да се подава информация своевременно на тел. 112 и на дежурния в Община Варна на телефон 052/820112.
