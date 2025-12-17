В петък, 12 декември, Фондацията "Матю Пери" сподели в Instagram поредица от снимки, които показват как звездите от "Приятели" - Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Леблан и Лиса Кудроу - са се събрали, за да почетат паметта на своя покоен колега и близък приятел.Актьорите подписаха колекция от абстрактни произведения на изкуството, които ще бъдат използвани за набиране на средства за благотворителни каузи по избор на всеки от актьорите."Актьорският състав си партнира с Soundwaves Art и художника Тим Уейкфийлд за една наистина специална колекция от произведения на изкуството този празничен сезон", написаха от фондацията, която е посветена на продължаването на наследството на Пери чрез борба със стигмата около зависимостите."Тим е преобразил реалните звукови вълни на тематичната песен на "Приятели" в красиви дизайни, всеки от които е вдъхновен от различен персонаж, а всеки член на актьорския състав е подписал своя собствена лимитирана серия."В сътрудничество с наследството на Пери, ограничен брой от принтовете ще включват и официалния подпис на покойния актьор.Обичан от всичкиМатю Пери, познат и от филма "Отново на 17", беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Причината за смъртта му е инцидентно удавяне, настъпило в резултат на острите ефекти на кетамин, според заключенията от аутопсията. През целия си живот актьорът открито говореше за борбата си с алкохолизъм и зависимост от опиоиди.В скорошно интервю за "Elle" Дженифър Анистън сподели, че новината за смъртта му е била "тревожна и неочаквана, но в същото време не съвсем шокираща". "Винаги сме казвали: "Надявам се никога да не получа това телефонно обаждане", разказа тя за семейството си от "Приятели". "Липсва ни. Той липсва. Беше блестящ човек и изключителен талант, обичан дълбоко, и искаше щастието повече от всичко. Натъжава ме, че така и не успя истински да го постигне, защото го заслужаваше."Малко след трагичната му смърт актьорският състав изрази скръбта си в общо изявление пред "People":"Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Ние бяхме повече от просто колеги - ние сме семейство. Има толкова много неща за казване".