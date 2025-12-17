Събраха се, но без един, който вече не е между живите
©
Актьорите подписаха колекция от абстрактни произведения на изкуството, които ще бъдат използвани за набиране на средства за благотворителни каузи по избор на всеки от актьорите.
"Актьорският състав си партнира с Soundwaves Art и художника Тим Уейкфийлд за една наистина специална колекция от произведения на изкуството този празничен сезон", написаха от фондацията, която е посветена на продължаването на наследството на Пери чрез борба със стигмата около зависимостите.
"Тим е преобразил реалните звукови вълни на тематичната песен на "Приятели" в красиви дизайни, всеки от които е вдъхновен от различен персонаж, а всеки член на актьорския състав е подписал своя собствена лимитирана серия."
В сътрудничество с наследството на Пери, ограничен брой от принтовете ще включват и официалния подпис на покойния актьор.
Обичан от всички
Матю Пери, познат и от филма "Отново на 17", беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Причината за смъртта му е инцидентно удавяне, настъпило в резултат на острите ефекти на кетамин, според заключенията от аутопсията. През целия си живот актьорът открито говореше за борбата си с алкохолизъм и зависимост от опиоиди.
В скорошно интервю за "Elle" Дженифър Анистън сподели, че новината за смъртта му е била "тревожна и неочаквана, но в същото време не съвсем шокираща". "Винаги сме казвали: "Надявам се никога да не получа това телефонно обаждане", разказа тя за семейството си от "Приятели". "Липсва ни. Той липсва. Беше блестящ човек и изключителен талант, обичан дълбоко, и искаше щастието повече от всичко. Натъжава ме, че така и не успя истински да го постигне, защото го заслужаваше."
Малко след трагичната му смърт актьорският състав изрази скръбта си в общо изявление пред "People":"Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Ние бяхме повече от просто колеги - ние сме семейство. Има толкова много неща за казване".
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:02 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място
20:58 / 16.12.2025
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
12:54 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
09:42 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.