Една от най-успешните момичешки групи в историята се събира. The Pussycat Dolls ще пеят отново заедно, но като трио в състав Никол Шерцингер, Кимбърли Уаят и Ашли Робъртс.Дамите вече имат нов сингъл Club Song и ще направят световно турне в САЩ и Европа, включително Великобритания.Club Song е първи сингъл за групата след React от 2020 г.Новата песен е продуцирана от Майк Сабат, който е и съавтор заедно с Шерцингер, норвежката певица Каролайн Айлин и американската певица Соли.В допълнение към новия сингъл The Pussycat Dolls ще преиздадат албумите си PCD и Doll Domination на 8 май. Първият ще бъде издаден на винил и в дигитален формат с две нови неиздавани песни, а вторият ще бъде достъпен за първи път на два черни винила.Обиколката на групата ще включва 53 дати за концерти, в които ще се включат още Лил Ким и Мия.Първата спирка е Палм Дезърт, а датата – 5 юни, пише БТА.