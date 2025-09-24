Районният съд в Тагански, Москва, е получил иск срещу Филип Киркоров. Това съобщава пресслужбата на съдилищата с обща юрисдикция в Москва в канала си в Telegram.АО "Социум Трейд“ заведе дело срещу Киркоров заради дълг. Компанията твърди, че през 2020 г. е отпуснала кредит на изпълнителя, но той не е изпълнил изцяло задължението си за погасяване на дълга.Предварителното заседание по делото ще се състои на 13 октомври 2025 г.На 24 септември порталът "Страсти“ съобщи, че Федералната данъчна служба (ФДС) не е ликвидирала марката на Киркоров. Данъчната служба е спряла процеса на ликвидация на ООО "ФИЛЛ ФО Ю“ след заявление от заинтересовани лица – един от учредителите на компанията. В публикацията не се уточнява кой е подал заявлението.Киркоров регистрира компания за продажба на дрехи и обувки преди 13 години и отвори бутик "Phil 4 You“ с фирмени артикули в един от търговските центрове. Според данните на Telegram канала SHOT, в началото лукозните артикули са се купували, но след това посетителите на бутика започнали да се оплакват от персонала. Две години по-късно бутикът на артиста се е преместил, а след това е бил затворен. През май 2025 г. ФДС е започнала процес на ликвидация.