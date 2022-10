Съдят Харви Уайнстийн в ново дело за сексуално насилие

© Харви Уайнстийн се изправя пред съд в ново дело за сексуално насилие в понеделник. Toй вече беше осъден в Ню Йорк през 2020 г. и излежава 23-годишна присъда.



Пет години след изобличаване на поведението на продуцента като сексуален насилник и след началото на движението #Аз също (#Metoo), 70-годишният мъж се сблъсква с ново обвинение за сексуална агресия в хотели, информира Dir.bg.



Изслушването ще продължи два месеца. В понеделник ще бъде изборът на съдебни заседатели. През юли 2021 г., по време на предварителните изслушвания в Лос Анджелис, Уайстийн пледираше невинен. Продуцентът се появи в съда с инвалидна количка и в кафява затворническа униформа.



В случай на признаване за виновен, бившият холивудски магнат ще акумулира присъди от общо 140 години затвор. Уайнстийн е обвинен и за сексуално посегателство, извършено през 1996 г. във Великобритания.



Разследването срещу Харви Уайнстийн през 2017 г. и осъждането му през 2020 г. се смятат за най-голямата победа на движението #Аз също (#Metoo). Повече от 90 жени, сред които Анджелина Джоли, Гуинет Полтроу, Розана Аркет обвиниха Уайнстийн в сексуална агресия. Някои от случаите се отнасят до периода на 70-те години. Адвокатът на бившия продуцент определи обвиненията като неоснователни.



В Калифорния Уайнстийн ще трябва да отговори на обвиненията на италианска манекенка, която твърди, че е насилена в хотел в Бевърли Хилс през февруари 2013 г., както и на тези на актрисата Лорън Йънг, предава БТА. Тя обвинява Уайстийн за насилие в банята на друг хотел.



Новият процес срещу Уайнстийн съвпада с премиерата на филма "She Said" ("Тя каза"), който ще бъде представен следващата седмица на Нюйоркския филмов фестивал. Продукцията разказва за разследването на поведението на всемогъщия някога продуцент, направено от двама журналисти на "New York Times".