Сърцето му спря на 82: Отиде си легендарен певец

© Слай Стоун - ексцентричен фронтмен, певец, автор на песни и продуцент на семейната си група Sly & the Family Stone, почина в Лос Анджелис на 9 юни. Музикалната икона се е борила с белодробно заболяване, според изявление на семейството му. Той беше на 82 години, съобщава NPR.



"Докато скърбим за отсъствието му, ние намираме утеха в знанието, че неговото изключително музикално наследство ще продължи да вдъхновява поколения наред“, се казва в изявлението.



Роден като Силвестър Стюарт, второто от пет деца, той и семейството му се преместват от Дентън, Тексас, във Валехо, Калифорния, когато той е малък. На 8-годишна възраст Стоун записва музика със своите братя и сестри - Фреди, Роуз и Ваета, като The Stewart Four.



Той все още бил в началното училище, когато негов приятел написал погрешно "Силвестър“ като "Слай“. Прякорът му останал. На 11-годишна възраст Стоун усвоил умения с клавишни, китара, бас и барабани. В гимназията сформирал група - The Viscaynes, която записала няколко сингла в Лос Анджелис.



Стоун е бил успешен диджей за KSOL, R&B радиостанция в Сан Матео, Калифорния. Неговите плейлисти включват популярни записи на бели изпълнители като The Beatles и The Rolling Stones. През това време Стоун работи и като продуцент на музика за Autumn Records. Един от продуцираните от Стоун сингли е "C'mon and Swim“ на Боби Фрийман, който достига номер 5 в американската поп класация през 1964 г.



Стоун и брат му Фреди обединяват собствените си групи през 1966 г., за да сформират Sly & the Family Stone. В нея жените не са просто вокалистки, но и свирят на инструменти - рядкост за епохата. В рамките на няколко години групата издава хитове като "Everyday People“, "Family Affair“ и "Dance to the Music“.



През 70-те години на миналия век музиката на Слай Стоун става по-мрачна и цинична, отразявайки свят, помрачен от убийствата на Мартин Лутър Кинг-младши и президента Джон Ф. Кенеди, както и от засиленото расово напрежение и ужасите на войната във Виетнам. След като издава едни от най-еуфоричните и политически заредени музикални изпълнения, определили цяло поколение, Sly and the Family Stone се разпадат, отчасти заради добре документираната злоупотреба с наркотици от страна на Стоун.



През 2011 г. Слай е арестуван за притежание на кокаин. Но в средата на 2000-те години той започва да прави спорадични публични изяви, включително да свири с групата на дъщеря си, Baby Stone. През 2017 г. наградите "Грами“ му дават награда за цялостно творчество . Мемоарите му, пише Associated Press, "преливат от остроумие и игра на думи“. Слай Стоун е музикален визионер, чието харизматично сценично присъствие и отличителен вокал сега са вплетени в тъканта на американската радост.