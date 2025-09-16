ЗАРЕЖДАНЕ...
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удара
Норма Джийн, както е истинското й име, превърнала се в кинозвезда, е била на прага да разкрие публично връзката си с президента и с брат му Робърт. В дните преди смъртта й през 1962 г. домът на Монро в Холивуд е бил подслушван от човек на име Сам Джанкана, според нейната съседка и колежка Жан Кармен.
Синът на Кармен, Брандън, разказва пред RadarOnline, че Джанкана е шпионирал 36-годишната тогава актриса, за да събере информация, с която да изнудва семейство Кенеди. "Мафията я подслушваше", твърди Брандън. "Те знаеха какво се случва, просто чакаха момента, в който да нанесат удара."
Смята се, че всичко започнало на 4 август, след като Монро се скарала с Робърт в дома си и взела няколко хапчета за успокоение.
Десетилетия по-късно съдебният лекар, извършил аутопсията на Монро, нарушава мълчанието си и признава, че никога не е бил съгласен, че причината за смъртта й е самоубийство, но му е било забранено да разследва дали трагичната блондинка е била убита.
Томас Ногучи, който днес е на 98 години, твърди, че аутопсията никога не е била извършена пълно и правилно, а доказателствата за смъртта на Мерилин бързо са били изчезнали. Ногучи също така твърди, че не му е било позволено да разследва по-нататък как тялото, което е било намерено заобиколено от шишенца с мощни успокоителни, не е имало никакви видими следи от хапчета в стомаха.
Биографът Дарвин Портър, един от доверените лица на Монро, подкрепя теорията за убийството, обяснявайки пред медията: "Джанкана имаше мотив да я убие, тя заплашваше да разкрие неговите операции", особено в Холивуд, където неговата банда е имала доходоносна дейност с лихварство и хазарт. "Тя също знаеше всичко за връзката на Франк Синатра с мафията", допълва.
Междувременно частният детектив Майло Спериглио твърди, че Джанкана е поръчал "убийството" на Монро като лична услуга към патриарха на семейство Кенеди, Джо Кенеди.
"По всички данни смъртта на Монро изглежда е била от предозиране", се изказва и източник, запознат със случая.
"Дали е било случайно или умишлено, това е друг въпрос."
