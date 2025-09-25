ЗАРЕЖДАНЕ...
Съсипаха я, а се оказа, че съпругът й е бил с любовницата си на същия концерт
Това е още една странна подробност в история, която и месеци по-късно продължава да вълнува широката публика.
53-годишната Кабо и 51-годишният Байрън са били с приятели на концерта на Coldplay на стадион "Gillette“ във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли, когато "kiss cam" ги изтипоса прегърнати.
И двамата бързо се опитаха да се скрият от обективите, а фронтменът Крис Мартин пошегува от сцената, че може би имат "афера".
Кадрите мигновено станаха "вайръл", а Байрън – изпълнителен директор на технологичната компания Astronomer – и Кабо, която заемаше поста главен директор "Човешки ресурси", подадоха оставки.
След оттеглянето на Байрън компанията излезе с изявление: "Нашите лидери трябва да задават стандарт за поведение и отчетност, а напоследък този стандарт не беше спазен."
Кристин Кабо е омъжена за Андрю Кабо, изпълнителен директор на ромова дестилерия и член на една от най-известните бостънски фамилии, за които се казва, че "говорят само с Бог" заради социалния си статус.
Съобщава се, че и Байрън е женен.
Кристин подаде молба за развод с Андрю около месец след концерта, но двамата вече са били разделени преди това. И двамата имат деца от предишни бракове.
В изявление за People, чрез говорителката си, по-рано този месец Андрю потвърди раздялата и развода и помоли да бъде оставен на спокойствие.
"Андрю се надява това да сложи уважителен край на спекулациите и да позволи на семейството му личното пространство, което винаги са ценили", заяви говорителката.
Оттогава близък до Кристин проговори, за да внесе яснота около "дезинформацията" за случилото се на концерта между нея и Анди Байрън.
"Кристин и Анди Байрън имаха отлични професионални отношения, чудесно приятелство. Не е имало афера. Да, не беше уместно да прегръща шефа си на концерт, и тя приема пълна отговорност за това. Но скандалът, падението, загубата на работата – всичко това е несправедливо", настоя източникът пред списанието.
Що се отнася до съпруга на Кристин, източникът каза: "Кристин и Андрю Кабо вече живееха разделени и една от многото грешни версии в медиите е, че той е бил в Япония и изненадан, докато в действителност е бил на концерта на Coldplay – на среща."
Кристин и Байрън не са коментирали случилото се. Говорителката на Андрю отказа коментар за тази история.
"Това са истински хора и истински семейства. Начинът, по който хората извличат удоволствие от всичко това за тяхна сметка, е тежък за гледане", подчерта източникът, близък до Кристин, пише dnes.bg.
