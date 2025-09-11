През септември и октомври варненци ще имат възможност да преживеят три различни срещи със съвременното танцово изкуство на хореографа Искра Проданова. Две премиери и интерактивен пърформънс ще оживят емблематични градски локации и ще превърнат публиката в активен участник.Първият подобен пърформанс ще се състои на 11-ти септември (четвъртък) от 18:00ч. със заглавието "Махало". Това е своеобразна покана за необичайна медитативна разходка в градската среда. С две крачки напред и една назад участниците ще извървят разстояние от около един километър – от Паметника на Пантеона до Слънчевия часовник. Това движение – две стъпки напред, една назад – произвежда динамика, подобна на осцилаторна вълна. В този процес постепенно се активира естествената саморегулация на нервната система и нейният ритъм на разширяване и свиване, познат като пендулация – махало.Именно на основата на тази практика е създадена и хореографията на спектакъла "Отражения. Две“, който ще бъде представен на 13 септември от 20:30 ч., като избраното градско пространство този път е Парк-паметникът на българо-съветската дружба, ж.к. Почивка, с вход свободен. Проектът е част от дългосрочното изследване "Практики за променени състояния“ и включва обновена версия, специално създадена за четирима танцьори и четири лампи в градска среда.Хореографията е дело на Искра Проданова, а изпълнители са София Христова, Мария - Магдалена Арнаудова, Емилия Тончева и Емилия Радичева. Звуковата среда и дизайнът са дело на Виктор Проданов в колаборация с Цветан Момчилов.Есенната серия премиери ще приключи с две изигравания на пърформанс – инсталацията със същото заглавие "Изтичане на въздишки". Тя се състои в Campus 90 на 4-ти и 24-ти октомври от 20:30ч.В новата си творба Искра Проданова, заедно със своите съмишленици, изследва въздишката като явление, като тих бунт, на прага, помежду, там, където въздухът е отказ и бягство от пунктуацията, от дуалистичната структура на езика, и се превръща в език на недоизказаното.Искра Проданова (родена през 1988 г. във Варна, България) е мултидисциплинарен артист и независим изследовател, специализирал в съвременния танц и сценичните изкуства, както и във визуалното изкуство. По образование е хореограф-педагог и фасилитатор на соматични практики. Съосновател, куратор и артистичен директор на Moving Body Festival (създадена през 2016 г., Варна). Работила е с имена като Саша Валц, Питър Ленг, Кристиан Бакалов, Ясен Василев и др. Резидент на Derida Dance - София (2013); Radar Sofia (2020); Slav and Tatars - Берлин (2025)Творбите се реализират и представят с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура, Програма “Творчески проекти" и Министерство на културата.