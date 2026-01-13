Емоционално и много искрено послание отправи към своята сестра певицата Сузанита."Няма любов като тази на сестра ми. Късметлийка съм, че я имам. Тя ме спаси. Тя е моят дом, моят подслон, моето сърце. Най-чистата душа, която познавам. Обожавам я“, написа на един дъх дъщерята на Орхан Мурад. Излиянието идва по повод поредния красив букет, подарен й от нейната кака Александра.Макар че са от различни бащи, двете имат здрава връзка и обич - силна и непоклатима, пише HotArena.