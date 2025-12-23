Създателят на Call of Duty и Battlefield 6 загина при жестока катастрофа
По първоначална информация Зампела е изгубил контрол над колата си- Ferrari, след като излязъл от тунел и след това се блъснал в бариера, което довело и до запалването на автомобила.
Зампела е починал на място.
Facepalm
преди 43 мин.
Вероятно мантинелите са били махнати оттам след протести че няма как да "избягаш в банкета". И разбира се е бил без колан който да го стяга...
Бобъp
преди 1 ч. и 9 мин.
Аз бариера не виждам, но виждам достатъчно показателни следи по пътя от това което навярно са правили. Жалко, че съм изсраснал с компютърните му игри, но това е поредния случай в който човек с пари се взима за безсмъртен.
