Създателят на спектакъла Lord of the Dance претърпя операция

© Instagram Ирландско-американският танцьор и хореограф Майкъл Флетли е претърпял операция от "агресивна" форма на рак и е под лекарско наблюдение, предаде Ройтерс. Агенцията се позовава на изявление, публикувано в профила на създателя на спектакъла Lord of the Dance в Instagram. 64-годишният Флетли стана известен като водещ член на трупата Riverdance, чието завладяващо изпълнение на песенния конкурс "Евровизия" през 1994 г. привлече глобалното внимание към ирландските танци. По-късно той създаде свое собствено шоу - Lord of the Dance.



"Майкъл Флетли е диагностициран с агресивна форма на рак. Той претърпя операция и за него се грижи отличен екип от лекари. На този етап няма да бъдат правени повече коментари", се посочва в изявлението, публикувано късно в сряда.



Флетли преди е казвал, че е бил диагностициран със злокачествен меланом през 2003 година.



Най-скорошната изява на родения в Чикаго в ирландско-американско семейство Майкъл Флетли е като сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля във филма Blackbird, който бе пуснат по кината миналата година, четири години след завършването му, съобщава NOVA.