В множество медии се появи информация, че в началото на следващата година Мария Цънцарова и Златимир Йочев няма да бъдат водещи на сутрешния блок по bTV. 

Има редица спекулации около темата за освобождаването им, като някои от тях са, че след след първия протест Цънцарова се е появила в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV.  По-късно водещата си публикува снимка на чашата във Facebook. 

Има и друга версия според, която bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях.