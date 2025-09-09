ЗАРЕЖДАНЕ...
Сватбата на сезона: Антоанет Пепе вече официално е Караманска
Сред гостите на тържеството бяха редица известни лица от българския шоубизнес, сред които Даниел Петканов, Александър Сано и Венци Венц. Първи в инстаграм кадри публикува именно Лудия репортер, който не скри вълнението си от събитието. Усмивката му грейна на всяка снимка редом с младоженците, а феновете веднага заляха постовете му с поздравления.
Семейството вече си каза заветното "да" на 6 октомври 2024 г. Церемонията бе в тесен семеен кръг - в компанията на четирите им деца и най-близките. Още тогава Карамански се зарекоха да си направят голямо тържество, подхождащо на звезди от техния ранг. Месеци по-късно мечтата им се осъществи.
Запознанството на младоженците се случва преди около 10 лета в известно столично заведение. Антоанет работи като хостеса, а Иво е още непълнолетен. 7 години по-голямата дама изобщо не приема насериозно младока. За разлика от нея тийнейджърът се влюбва на мига - Ети просто е неговият идеал за жена. Пътищата им се разделят, но продължават да се засичат около общи проекти.
Истинският им романс стартира през 2022 г. Тогава влогърката вече е минала през две тежки раздели. От отношенията си с предишните партньори Пепе има две момиченца и момченце. Иво също преживял травма, губейки ръката си в катастрофа. Любовта им разцъфва естествено, събирайки ги в точното време. От обичта им се ражда бебе Беатрис, което скоро навърши 1 година, припомня "България Днес".
