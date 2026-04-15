На 15 април църквата почита и светите апостоли Аристарх, Пуд и Трофим.

Свети Аристарх е бил епископ в сирийския град Апамея, който бил разположенв югозападната част на Сирия, на брега на река Оронт.

Свети Пуд, за когото говори апостол Павел във второто послание до Тимотея, бил член на римския сенат. Като благочестив и добродетелен човек, приемал у дома си светите апостоли Петър и Павел. При него се събирали и други вярващи за молитва. Затова и по-късно неговият дом се превърнал в църква, определена като "Пастирска". Преданието разказва, че в тази църква е свещенодействал самият апостол Петър.

Свети Трофим, заедно с апостолите Пуд и Аристарх страдал наравно с апостол Павел при всички гонения срещу него.

Споменатите трима апостоли починали в Рим с апостол Павел – около 65 година. Те били посечени с меч по заповед на император Нерон, един от най-жестоките гонители на християните.

На Светла сряда си припомняме свидетелството на св. Йоан Кръстител за Христос пред неговите ученици.

Апостолите Андрей и Йоан били толкова впечатлени от това свидетелство, че оставили дотогавашния си живот и последвали Христос. Така Андрей всъщност става първият ученик на Спасителя и Църквата от древни времена му дава названието "Първозвани". След това Андрей довежда и брат си Сѝмон, на когото Иисус дава новото име Петър (в превод "камък"), на който ще основе Църквата Си. Тогава Иисус намира Филип, който довежда при него Натанаил...

Виждаме как учениците - апостоли се събират при Спасителя, повярвали в него като в Месия, Спасител.

Православните християни при всяка възможност посещават църквите през дните на Светлата седмица, където продължават богослуженията за Светлото Възкресение Христово.

Олтарните Царски двери са отворени.

На този ден по време на православните богослужения се чете голям откъс от Евангелието, завършващ с думите на Спасителя, предсказващи, че ще дойде моментът, когато учениците ще видят Господа в слава:

"Истина, истина ви казвам: отсега нататък ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат върху Сина Човеческий".