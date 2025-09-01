ЗАРЕЖДАНЕ...
Светлана Гущерова иска още деца
©
В отговор на въпрос от последовател в инстаграм – "Искаш ли още деца?“, тя не се поколеба да отговори откровено и емоционално:
"За мен семейството е смисълът на живота. Децата изпълват дома с любов, а сърцето – с щастие. Винаги съм си мечтала за голямо семейство и вярвам, че колкото повече дечица, толкова повече топлина, обич и сбъднати мечти.“
Светлана вече има четири деца от Християн Гущеров, но явно мечтата й е да има още наследници. Без значение как ще ги издържа...
Още по темата
/
Още от категорията
/
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа – със същата структура като месото
11:37
Жена: В морето се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:38
Днешният празник се смята за начало на новата година - не давайте назаем и не извършвайте тези действия! Ето и именниците
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:11 / 31.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.