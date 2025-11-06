Светлана, бивша Гущерова се превръща в Робокоп
©
Бившата на богаташкия наследник Християн Гущеров показа видео в Инстаграм, на което й поставят ботокс.
"Ботоксът е за горната и долната част на лицето. Не съм си поставяла от шест месеца“, призна тя.
Василева разказа, че след две седмици ще посети лекарския кабинет отново за ретуш и нови разкрасителни процедури, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Маргарита Бойчева: Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
05.11
Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:55 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:28 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се ис...
13:26 / 05.11.2025
Внезапно почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов
11:48 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.