ЗАРЕЖДАНЕ...
Светлана за Гущеров: Никога не е хубаво да се казва "никога"
©
В това е непреклонна плеймейтката Светлана Василева. Изкусителката е крайно уморена от скандалите около развода и с милионера Гущеров Въпреки четирите им деца тя е сигурна - любовта им вече е затворена страница .Най много можем да поддържаме нормален контакт и да водим разговор, но категорично - събиране отново няма да има“, отсече пред фоновете си блондинката. Светла споделя, че е търпяла ужасни неща, които само тя и най-близките й знаят. "По принцип никога не е хубаво да се казва "никога", но когато човек усети, че е дошъл крайният момент. осъзнава, че дори ако другият се промени, няма как да се съберем отново“, непоколебима е сексбомбата.
Бившата на Гущеров признава, че никак не й е лесно да се грижи напълно сама за многобройната им челяд.
Като модерна жена силиконката постоянно е по ангажименти, но някак успява да зарадва всеки един от малчуганите си. Преди дни например красавицата запретна ръкави и врътна баница за чудо и приказ. Блюдото обаче не бе традиционно, а с нискокалорични продукти, за да не се залепи на тънката й фигура.
Разводът на звездното семейство е тема номер 1 в медийните среди вече месеци наред. Двамата все не могат да се разберат, съдят се, а Василева дори издаде ограничителна заповед срещу бившия си.
"Никой не е в моите обувки и само аз и близките около мен знаем какво сме преживели аз, децата ми, майка ми, семейството ми. През толкова трудни етапи в живота ни, когато за 24 часа всичко можеше да се обърне коренно различно", откровена е красавицата, пише Hotarena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Георги Георгиев: Младите хора често действат импулсивно, без да оценяват реалната си платежоспособност
14:53
Филип Бояджиев: Не мога да осъзная защо продължаваме да си намираме причини да се разделяме, вместо да се обединяваме
12:35
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
12:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.