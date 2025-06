Световна звезда спира да пее, след като беше принудена да отмени четири от предстоящите си участия,.56-годишната Кайли Миноуг сподели за разбиването на плановете ѝ в петък, според които е трябвало да започне турне в Европа.Кайли е поразена от ларингит и сега е на гласова почивка.В петък вечер тя каза на феновете си: "Здравейте, любими мои, както някои от вас може би знаят, преди седмица завършихме британския етап от турнето Tension. Стигнах до финалната линия (ура), но за съжаление се поддадох на вирусна инфекция (Здравей, ларингит).“"Опитах се да се възстановя бързо, за следващата ни среща в понеделник, но се опасявам, че ще ми отнеме няколко дни, за да се оправя достатъчно, за да се върна на сцената и да се представя по най-добрия начин за вас.“Тя добави: "Много, много съжалявам! Нямам друг избор, освен да отложа концертите в Берлин, Лодз, Каунас и Талин, както беше планирано.“"Моля, запазете билетите си, правим всичко възможно да променим датите и ще ви информираме много скоро.“"Благодаря ви за разбирането - знаете, че ви обичам всички. И ОБОЖАВАМ ТОВА ШОУ! Ще ми липсвате следващата седмица и нямам търпение да ви видя всички. С обич, Кайли xx“Кайли вече беше започнала разпродадения британски етап от турнето си Tension през март.Това се случи малко повече от две години след като тя издаде Padam Padam - песен, която съживи кариерата ѝ до нива, напомнящи за мегахита от 2001 г. Can't Get You Out Of My Head.Кайли трябваше да се изяви в Uber Arena в Берлин, Германия, в понеделник (16 юни), преди да се отправи към Полша, Литва и Естония.Австралийската певица се надява да се изправи на крака и да е достатъчно здрава, за да се изяви до 23 юни във финландската Metro Arena.