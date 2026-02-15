В град Раковски започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра. Идеята е на световноизвестния дизайнер Иван Донев, който живее и работи в Рим. Мащабната културна инициатива е посветена на българската традиция, ръчния труд и приемствеността между поколенията.Проектът е наречен "От златните ръце на нашите баби и майки" и има за цел да обедини труда на българските жени в една обща инсталация. "Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции и е стояло просто от сантимент, днес да не събира прах, а да го съберем в една красива инсталация като тази голяма българска рокля", обяснява Иван Донев.Огромната рокля се създава от ръчно плетена на една кука дантела. Използват се карета от различни краища на страната, като някои от тях са на повече от 100 години. Първоначално замисълът е бил инсталацията да бъде изработена от майстори от Калофер, но поради високата стойност и сложността на калоферската дантела, дизайнерът призовава за участие цяла България.В момента върху роклята са вградени 500 карета, но за финализирането ѝ са необходими още поне 1000. "Може да си представите, че тази рокля носи толкова много енергия, събрана от всеки край на България", допълва дизайнерът.В напасването и ушиването на елементите върху шлейфа на роклята участват доброволци, ученици и читалища от Раковски, Белозем и Чирпан. Една от доброволките, Лили Работова, отделя по 3-4 часа на ден от свободното си време за проекта."Най-трудното е да наредиш каренцата така, че да станат симетрични и красиви. Те са дошли от цяла България, няма две еднакви и да ги поставиш накуп без логика е трудно. Лесното е самото шиене - бод по бод, както бабите са го правили", споделя Работова пред NOVA.Роклята, която ще се състои от четири части, трябва да бъде завършена до два месеца. Целта на дизайнерите е тя да постигне размерите на площад "България" в Раковски."Искаме да го покажем в един светлинно-музикален спектакъл, върху който да насложим различни изкуства и да отдадем трибут на този български занаят", казва Иван Донев.Уникалната арт инсталация ще бъде представена в центъра на Раковски в края на март под съпровода на симфоничен оркестър. След премиерата роклята ще се превърне в пътуваща експозиция в страната и чужбина.