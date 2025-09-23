ЗАРЕЖДАНЕ...
Световното кулинарно състезание "My Kitchen Rules" идва в България
© bTV
Българската адаптация на предаването ще бъде реализирана под името "Моята кухня е номер едно“. В кулинарната надпревара отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки, превръщат собствената си светя светих в ресторант за една вечер, където трябва да впечатлят журито и конкурентите си с тристепенно меню. Най-добрите продължават напред в поредица от кулинарни дуели и предизвикателства, докато един отбор не завоюва голямото признание и награда от 75 000 евро.
Кастингът вече е отворен – всяко кулинарно дуо, което обича не просто да готви, но умее да се забавлява и мечтаете да превърнете трапезата си в арена на вкусни приключения, може да се запише за участие.
