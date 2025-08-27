Шведската блек/дет метъл група Sacramentum съобщи за смъртта на своя основател Нисе Карлен. За съжаление, Карлен е загубил битката си след дълга борба с психични проблеми и е починал на 50-годишна възраст, отнемайки живота си, предаде novini.bg.В понеделник (25-и) групата сподели новината в социалните мрежи със следното съобщение: "С дълбока скръб споделяме сърцераздирателната новина, че нашият скъп приятел, член на групата и един от основателите на Sacramentum, Нисе Карлен, почина.Той избра да напусне този свят поради борбата си с психични проблеми. В този момент молим за уважение към личното пространство на неговото семейство, приятели и колеги от групата, докато се опитваме да приемем тази загуба. Благодарим ти за всичко, Нисе.Винаги ще бъдеш с нас. Самоубийството никога не трябва да бъде възхвалявано".Групата също така сподели и телефони за помощ при кризисни ситуации, свързани със самоубийство: за ЕС – 116 123, и за САЩ – 988.Създадена през 1990 г. под името Tumulus, Sacramentum оказва значително влияние върху екстремната музика със своя блек/дет метъл стил. Карлен е част от групата от самото начало, първоначално като китарист, а по-късно преминава към бас китара и вокали.Първоначалният период на активност на бандата продължава малко повече от десетилетие и завършва с третия им и последен дългосвирещ албум, "Thy Black Destiny“ (1999). Въпреки че дебютният им албум от 1996 г."Far Away from the Sun“, им носи признание в ъндърграунд сцената и повлиява на блек/дет жанра в продължение на десетилетия, завръщането на Sacramentum през 2019 г. възроди тяхното наследство чрез участия на фестивали и преиздаване на албуми.