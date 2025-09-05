почина вчера на 91-годишна възраст.
Роден в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди.
Армани е сред най-известните модни дизайнери в цял свят. Освен облекло, той има в колекциите си редица аксесоари, часовници и бижута.
"С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани", се казва в официално изявление на модната къща.
Анонимен
преди 20 мин.
Светът не е само от богаташи , крадци, лъжци, алкохолици,наркомани и алчни представители от вида на Хомо сапиенс !
