Светът скърби! Почина звезда от групата One Direction

© Бившата звезда на One Direction Лиъм Пейн почина след падане от третия етаж на хотелската си стая в Аржентина, според щатската полиция.



Смъртта на Пейн е настъпила в сряда в хотел на улица Коста Рика в квартал Палермо, според изявление на полицията, предоставено на CNN.



Полицията в Буенос Айрес каза, че служители от полицейски участък 14B са отишли ​​в хотела в сряда следобед, след като са получили обаждане на 911 за агресивен мъж, който вероятно е бил под въздействието на наркотици или алкохол. Изявлението на полицията не идентифицира това лице като Пейн.



Пейн беше видян в Аржентина да присъства на концерта на бившия си колега от групата Найл Хоран на 2 октомври, според видеоклипове, публикувани в социалните медии от шоуто.



Музикантът е най-известен като член на известната британска момчешка група One Direction. Групата, която включваше още Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран, се сформира за първи път през 2010 г., след като всеки член се появи във версията на британската версия на състезателното риалити шоу "The X Factor".



One Direction обявиха, че ще направят пауза през 2015 г. Пейн по-късно издаде дебютния си солов албум през 2019 г., озаглавен "LP1". През май 2023 г. Пейн обяви, че работи по нов албум, за който е "наистина развълнуван", и сподели , че планира турне.



Турнето трябваше да започне в Южна Америка през септември 2023 г., но Пейн трябваше да отложи планираните дати, след като получи бъбречна инфекция.



През март тази година той пусна песента "Teardrops".



Музикантът има син, роден през 2017 г., който споделя с бившата членка на групата Girls Aloud Черил Коул.



Във видео, споделено в YouTube през 2023 г., Пейн говори за любовта и привързаността, които изпитва към сина си Беър.



"Той е страхотен. И пораства твърде бързо", споделя бившият член на One Direction. "Той е много по-умен, отколкото си мисля, че някога ще бъда. Той е чудо".