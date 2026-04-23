"Вярваме, че тук са бъдещите предприемачи с бъдещите успешни идеи на България", заяви Мариета Георгиева, съветник на образователния министър Сергей Игнатов, при официалното откриване на младежкия форум за предприемачество в Международен панаир Пловдив, съобщиха от Панаира за Plovdiv24.bg.

В следващите два дни палата №6 ще бъде сцена за търговски преговори, бизнес сделки и делови контакти за 126 учебно-тренировъчни фирми от три държави. Те участват в 29-ото издание на събитието с домакин Международен панаир Пловдив. То дава простор на креативността и инициативността в предприемачеството, които ученици и студенти ще демонстрират на форума.

Главният директор на Международен панаир Пловдив проф. Иван Соколов поздрави участниците с убедеността, че вижда в тях бъдещето на панаирна индустрия. "Вие сте иновативното поколение, което ще движи новостите не само в българската, но и в световната икономика", подчерта проф. Соколов. Той пожела успех на учебните компании в сделките и в конкурсите от наситената съпътстваща програма.

Днес ще станат известни победителите в счетоводството, презентирането и промотирането на продукти и услуги. Част от състезанията са по задания на реалния бизнес, министерства и университети и се оценяват от жури с представители на бизнеса, академичните среди, държавната администрация и неправителствения сектор.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 24 април (петък) от 12:00 часа на сцената на Палата №6 в Международен панаир Пловдив.

"Бъдете вдъхновени, умни, дръзки и нека най-добрите победят!", каза проф. Галин Цоков, директор на Института по образование, преди да обяви 29-я международен панаир на учебно-тренировъчните фирми за открит.