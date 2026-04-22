На 23 и 24 април Международен панаир Пловдив ще се превърне в сцена на младото предприемачество, креативност и иновации. 29-ото издание на Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми "ТФ ФЕСТ 2026 – Млад предприемач“ ще бъде официално открито утре, 23 април, в 11:00 часа на сцената на Палата №6. Събитието ще се излъчва на живо във фейсбук страницата на ТФ ФЕСТ.

В младежкия форум за предприемачество участват 126 учебно-тренировъчни фирми – 122 от България, 3 от Сърбия и 1 от Черна гора. В продължение на два дни те ще сключват сделки помежду си, ще обменят опит и професионални контакти. Освен на място, участието е възможно и онлайн чрез платформата на ТФ ФЕСТ, където вече функционират 45 онлайн магазина.

"ТФ ФЕСТ 2026 – Млад предприемач“ е част от календара на националните състезания по професии на Министерството на образованието и науката и е включено в календара на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми PEN Worldwide. То се организира от Министерството на образованието и науката и Института по образованието. Международен панаир Пловдив и Сдружение Българска тренировъчна централа са съорганизатори. Сред партньорите са още: Министерството на труда и социалната политика, Патентното ведомство, Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“, Софийският университет "Св. Климент Охридски“, Българският форум на бизнес лидерите, както и компании от различни сфери на бизнеса – SiteMedia, Ebag и Unify. Изложители, които подкрепят ТФ ФЕСТ 2026, са Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, EPALE – електронна платформа за учене на възрастни в Европа, както и Българската фондова борса.

Целта на ТФ ФЕСТ е да изгради мост между образованието и бизнеса, като предостави възможност на обучаваните ученици и студенти в учебно-тренировъчни фирми (УТФ) да демонстрират бизнес идеи и предприемачески умения в реална среда.

Учебно-тренировъчната фирма (УТФ) е утвърден модел на обучение и симулирана бизнес среда, в която учащите влизат в ролята на предприемачи и служители. Тя функционира като реално предприятие, пресъздавайки неговата структура, отдели и бизнес процеси, без обмен на реални стоки и парични средства. През учебната 2025/2026 година в 85 училища на територията на страната функционират 300 УТФ.

Участниците в ТФ ФЕСТ 2026 са с изключително разнообразен предмет на дейност – от традиционни УТФ, занимаващи се с търговия на козметични продукти, спортни стоки, дрехи и аксесоари, храни и напитки, до технологични идеи като производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, соларни градински мебели, дронове за следене и опазване на горските терени и стопанства, дигитализиране на архиви, изработка на 3D изделия и софтуерни предложения.

Голяма част от участниците са избрали дейности, свързани с развлечения и отдих – туристически агенции, организиране на спортни и екстремни активности, спа центрове. Значителен е и делът на учебните банки, счетоводни и одиторски фирми, застрахователни компании. Ще бъдат представени и груминг салон, кучешка сладкарница, пансион за домашни любимци, както и УТФ, предлагащи дейности по озеленяване, винопроизводство и други.

Програмата на ТФ ФЕСТ включва 15 конкурса за учебно-тренировъчни фирми, сред които за най-добър щанд, най-добър екип и професионално обслужване, най-добър уебсайт, най-добра презентация, защита на интелектуалната собственост, конкурс по счетоводство и други. Част от тях са по задания на реалния бизнес, министерства и университети и се оценяват от жури с представители на бизнеса, академичните среди, държавната администрация и неправителствения сектор.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 24 април (петък) от 12:00 часа на сцената на Палата №6 в Международен панаир Пловдив.