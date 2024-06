ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ОРАНЖЕВА УЛИЦА – НИДЕРЛАНДИЯ



Отцепването на 64 километра оранжеви флагчета и чук, забиващ пирон в стена, за да задържа оранжеви брезенти, са звуците на холандско футболно лято в обикновено мрачна крайградска улица в Хага.



Marktweg е една от няколкото улици в Холандия, които получават всеобхватен оранжев лифтинг по време на Европейски първенства и Световни първенства, когато националният отбор — известен като Oranje на името на холандското кралско семейство и цвета на фланелките си — иска да се устреми към победата в Европейсото, което спечели преди 36 години.



В продължение на два месеца преди Евро 2024, което започна в петък в Германия, специален екип от до 10 доброволци — най-вече през уикендите — украсява улицата им, създавайки не само оранжево претоварване, но и усещане за общност.



Къщите са измазани с оранжеви брезенти и банери, уличните светлини и дърветата са обвити в оранжево, контейнерите за боклук са - познахте - оранжеви, докато кофите за боклук са червени, бели и сини, също толкова патриотичните цветове на холандското знаме.



Дори екипите от общински работници се вписват, облечени в униформи от оранжеви дрехи с висока видимост.



Мачо Винк, 35-годишен шофьор на камион, се е качил на берачка на череши и забива пирони в стените на къщи, за да закрепи брезенти, които покриват цялата дължина на улицата.



"Време е за голямо парти“, каза той. "Върнете си малко позитивизъм“, добави той, докато шофьорът на преминаваща кола натиска клаксона и вдига палец.



Декорациите се появяват на улицата за първи път по време на Евро 1988 - където Холандия печели единствения си голям футболен турнир – в Западна Германия.



Дани ван Дайк, една от движещите сили зад украсата, каза, че оттогава тя става все по-голяма и по-добра, като спонсорството от местни фирми сега помага да се плати сметката.



"Започна като шега – от една окачена топка, напръскана с текст, на дърво“, каза Ван Дайк пред Асошиейтед прес.



Но идеята за фестивала бързо прераства в това, което може би се превърна в най-оранжевото място на планетата, въпреки че някои други също толкова пищно украсени холандски улици също се стремят да претендират за тази чест.



"Съседите го харесаха, ние го харесахме и сега на всеки две години сме на скелето, за да украсим улицата“, каза Ван Дайк.



Декорациите привличат посетителите на улицата, но също така позволяват на съседите да се опознаят.



"Срещаш се с други хора, разговаряш. Децата го харесват, хората го харесват. Това наистина ги обединява“, добави той.



И след като турнирът приключи за холандския отбор — Ван Дайк се надява тази година да бъде с капитана Върджил ван Дайк, с когото няма роднинска връзка, да вдигне трофея — екипът от декоратори се връща на работа в Marktweg.



"Чакаме два или три дни, за да се възстановим от махмурлука“, каза той. "След това с 10 души събаряме всичко. Връщаш се и всичко е изчезнало."



БЛИЗНАЦИ – САЩ



Двадесет и три двойки близнаци са завършили едно и също средно училище в САЩ, което съставлява около 10% от годишната група в осми клас.



Еднояйчните и двуяйчните близнаци завършиха средното училище Полард в Нидхам, Масачузетс, в сряда.



Директорът Тамата Бибо описа събитието като "доста необичайно“.



"Обикновено имаме от пет до най-много 10 двойки. Като се има предвид нашия брой, имаме приблизително 450 до 500 деца във всеки випуск, така че това беше изключително високо.“



Училището поздрави 23-те двойки близнаци по време на така наречената церемония "стъпка нагоре“.



Всички завършили Pollard Middle School трябва да са завършили до 10 часа обучение в служба в своите общности и всяка година Needham Exchange Club предлага пет награди за общественополезен труд.



За първи път тази година двойка близнаци - Лукас и Самир Пател - спечелиха награда и дарение за своята кауза, каза мисис Бибо.



Друга ученичка, която също е близначка, е завършила, но брат ѝ учи в друго училище.



Според Националния център за здравна статистика близнаците представляват около 3% от живородените деца в САЩ.



ШАМПИОН ПО ЯДЕНЕ – САЩ



16-кратен шампион по ядене на хотдог казва, че е бил дисквалифициран от състезание в Ню Йорк, след като е подписал сделка с компания за веган храни.



40-годишният Джоуи "Jaws“ Честнът е действащият шампион на прочутото състезание за ядене на хот-дог на Нейтън за четвърти юли, като печели всички състезания с изключение на едно всяка година от 2007 г. насам.



В състезанието през 2021 г. той изяде 76 хот-дога само за 10 минути, един от 55-те световни рекорда за състезателно хранене, които държи.



Миналата година той не достигна собствения си рекорд, но все пак изяде внушителните 63 колбаса. За този своеобразен провал той обвини лошото време.



Но след като подписа договор с Impossible Foods - компания за растително месо - Честнът ще пропусне годишното събитие в Ню Йорк.



Причината е, че Nathan's Famous забранява на ядящите да подкрепят конкурентни марки хотдог, каза ръководният орган на състезанието Major League Eating (MLE).



В изявление се добавя: "Съкрушени сме да научим, че Джоуи Честнът е избрал да представлява конкурентна марка, която продава хот-дог на растителна основа, вместо да се състезава в известния конкурс за ядене на хот-дог на Нейтън за четвърти юли през 2024 г. MLE и Nathan's положиха големи усилия през последните месеци, за да приобщят Джоуи и неговия мениджърски екип, като се съгласиха с таксата за изява и позволиха на Джоуи да се състезава в съперничещо състезание по ядене на хот-дог без марка на Деня на труда. В продължение на почти две десетилетия ние работихме при едни и същи основни разпоредби за ексклузивност на хот-дог. Изглежда обаче, че Джоуи и неговите мениджъри са дали приоритет на ново партньорство с различна марка хот-дог пред нашите дългогодишни отношения.“



Честнът оспори твърденията и каза, че макар да е бил принуден да пропусне, той не носи отговорност за пропускането на тазгодишното събитие.



"Нямам договор с MLE или Nathans и те искат да променят правилата от минали години, тъй като се отнасят до други партньори, с които мога да работя“, каза той в социалните медии.



Организаторът на събитието на MLE, Джордж Шей, каза, че спорът се е свел до изключителност и обясни: "Би било все едно Майкъл Джордан да каже на Nike: "Аз също ще представлявам Adidas“.



Impossible Foods заяви, че подкрепя Честнът във "всяко състезание, което той избере“, добавяйки, че "месоядците не трябва да се придържат само към един колбас“.



И кметът на Ню Йорк Ерик Адамс се намеси, за да каже на MLE "да престанат да бъдат толкова дребнави“ в социалните медии, призовавайки ги да позволят на Честнът да участва в състезанието на 4 юли.



Възползвайки се от скандала, Netflix бързо грабна Честнът и другия му състезател по хранене и ветерана на Нейтън Такеру Кобаяши за нов специален филм. За последно двойката се изправи на състезание през 2009 г.



На 2 септември ще се излъчи предаване, Chestnut Vs. Kobayashi: Unfinished Beef, в което двамата ще се състезават да изядат възможно най-много говежди хот-дози.



Мистър Шей не изглеждаше впечатлен от плана на стрийминг гиганта, като каза, че Netflix "се опитва до известна степен да пресъздаде състезанието на Нейтън и вие просто не можете да направите това“.



ЕКО МОШЕНИЦИ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Кризата с психичното здраве и дългите списъци с чакащи за терапия предизвикаха нарастване на хората, търсещи алтернативни лечения – като някои смятат, че "екотерапията“ е спасила живота им.



Една форма на екотерапия, която става все по-популярна, е известна като горско къпане.



Това е прост метод да бъдеш спокоен и тих сред дърветата, да наблюдаваш природата около себе си, докато дишаш дълбоко, казват привържениците на идеята.



Според NHS между 2022 г. и 2023 г. в Англия пет милиона пациенти са получили достъп до грижи за психично здраве - увеличение с повече от милион за пет години - хората все повече търсят убежище сред природата, за да избягат от стреса на съвременния живот.



Сюзан Мейс – основателят на Meet in Nature и домакин на сесии за горско къпане в Kew Gardens – каза пред Sky News: "Първата стъпка е да дойдете и да видите, чуете, помиришете, докоснете и изпитате сами горското къпане.“



Тя добави: "Виждала съм хиляди хора по време и след COVID да се възползват от горското къпане. Някои ми казаха, че то е спасило живота им, други споделиха, че е променило връзката им с природата.“



Практиката вдъхнови победителя в тазгодишното изложение за цветя в Челси, където лондонската дизайнерка Ула Мария спечели златен медал за своята горска градина за къпане.



Тя описва градината като място за "утеха и размисъл“ за засегнатите от мускулна дистрофия, а председателят на RHS на съдиите в Show Garden Лиз Никълсън я нарече "прекрасно парче горски рай“, което е "потапящо, релаксиращо и успокояващо“.



Според благотворителната организация за психично здраве MIND горското къпане може да помогне както на възрастните, така и на децата да намалят стреса и да подобрят здравето и благосъстоянието по естествен начин.



Те обаче добавят, че трябва да се използва заедно с други лечения за психично здраве.



Кейти Милс, основател и директор на Forest and Family, също каза пред Sky News, че въпреки погрешните схващания, горското купане не включва просто "сваляне на дрехите“.



Тя вярва, че практиката става все по-популярна по света и казва, че има огромни ползи, когато хората се свързват с природата



Идеята зад горското къпане произхожда от японска практика, известна като shinrin-yoku, която започна през 80-те години на миналия век.



Смята се, че д-р Цин Ли, основател на практиката, е казал: "Няма лекарство, което можете да приемате, което да има толкова пряко влияние върху вашето здраве като разходка в красива гора.“



Горското къпане се състои от бавни, съзнателни дейности, фокусирани върху това, което можете да видите, помиришете, чуете и докоснете.



Упражненията включват промяна на зрителната ви линия, разглеждане на гама от цветове в природата, миризма на силно ароматни листа и изживяване на различните текстури.



Всяко горско къпане може да бъде различно. Обикновено може да се проведе за около два часа с по-малко от миля ходене.



Но може да се практикува и само за 10 до 15 минути или да се удължи за няколко дни или седмици.



Според NHS около едно на всеки пет деца и младежи на възраст от осем до 25 години е имало вероятно психично разстройство през 2023 г. През 2017 г. това е било едно на всеки девет.



Въпреки че MIND подкрепя природата в лечението на психичното здраве, лидерът на благотворителната организация за спорт и физическа активност Хейли Джарвис каза: "Екотерапията не е единственото решение, тя трябва да се използва заедно с терапии с говорене и лекарства.“



Тя добави: "Близо 2 милиона възрастни са в списъци на чакащи за услуги за психично здраве в NHS. Някои от тези проекти се опитват да запълнят празнина.“



НАЙ-ВИСОКОТО КУЧЕ – САЩ



Немски дог, кръстен на героя на Маколи Кълкин от "Сам вкъщи“, беше коронован за най-високото куче в света от Световните рекорди на Гинес.



Кевин е с размери 0,97 м. от краката до холката (хребетът между лопатките), но е около 2,13 м., когато е на задните си крака.



Тригодишното куче от Уест Де Мойн в Айова живее с три други кучета - включително мопс - и четири котки.



Собственикът Трейси Улф казва, че той е "въплъщение на нежен гигант", който обича да дърпа дивана. Кевин често кляка и пълзи близо до други кучета, за да се направи по-малко плашещ - и се казва, че е "ужасен" от семейната прахосмукачка.



"Не се доближава на по-малко от два метра. Скача и бяга“, казва мисис Улф.



Въпреки че яде много, Кевин успява да остане здрав – но получава предвидими коментари, когато е навън като "това кон ли е?“ и зевзеците често питат дали има седло.



"Той винаги е бил много нежен с малките кучета“ и се разбира "добре“ с котките на семейството, добавя мисис Улф.



"От време на време се опитва да ги гони, но ако ги хване, просто ги облизва.“



Кевин все още е малко по-нисък от най-високото куче някога - друг немски дог, на име Зевс, който бил висок 1,12 м и починал през 2014 г. на петгодишна възраст.