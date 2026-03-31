Приготвянето на перфектен домашен козунак вече не изисква огромни усилия и десетки яйца – тази рецепта доказва, че с точност и търпение можете да постигнете превъзходен резултат. Ключът към пухкавата текстура е мекото тесто и правилното втасане на топло място, информираЗа един козунак с дължина около 32 см са ви необходими основни продукти, които вероятно вече имате в кухнята си. Специалният аромат идва от комбинацията на лимонова кора, ванилия и сушени плодове, напоени в тъмен ром.Необходими продукти:За тестото: 440 г брашно, 250 мл прясно мляко, 7 г суха мая, 90 г захар, 1 яйце, 50 г масло.Аромати: Ванилия, кора от половин лимон, 2 с.л. тъмен ром.Плънка: 130 г сушени плодове (кайсии и цитрусов микс).За финал: 1 жълтък с малко мляко за намазване, филирани бадеми и захар за поръсване.Маята се разтваря в топло (не горещо) мляко с малко захар и брашно, докато шупне. Смесват се яйцето, захарта и ароматите, добавят се маята и разтопеното масло. Брашното се добавя постепенно – тестото трябва да остане изключително меко и да не се прекалява с количеството брашно.Тестото трябва да утрои обема си на топло място (около 1 час и 10 минути). Тестото се разделя на три фитила. Всеки се разточва, пълни се с отцедените от рома плодове и се заплита на плитка. Козунакът се пече на 170°C за около 45-50 минути. Важно е след 15-ата минута да се покрие с фолио, за да не изгори отгоре.