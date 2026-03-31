Тайната на пухкавия козунак само с едно яйце
© Plovdiv24.bg
За един козунак с дължина около 32 см са ви необходими основни продукти, които вероятно вече имате в кухнята си. Специалният аромат идва от комбинацията на лимонова кора, ванилия и сушени плодове, напоени в тъмен ром.
Необходими продукти:
За тестото: 440 г брашно, 250 мл прясно мляко, 7 г суха мая, 90 г захар, 1 яйце, 50 г масло.
Аромати: Ванилия, кора от половин лимон, 2 с.л. тъмен ром.
Плънка: 130 г сушени плодове (кайсии и цитрусов микс).
За финал: 1 жълтък с малко мляко за намазване, филирани бадеми и захар за поръсване.
Маята се разтваря в топло (не горещо) мляко с малко захар и брашно, докато шупне. Смесват се яйцето, захарта и ароматите, добавят се маята и разтопеното масло. Брашното се добавя постепенно – тестото трябва да остане изключително меко и да не се прекалява с количеството брашно.
Тестото трябва да утрои обема си на топло място (около 1 час и 10 минути). Тестото се разделя на три фитила. Всеки се разточва, пълни се с отцедените от рома плодове и се заплита на плитка. Козунакът се пече на 170°C за около 45-50 минути. Важно е след 15-ата минута да се покрие с фолио, за да не изгори отгоре.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Валентин Георгиев
14:56 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.