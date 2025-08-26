ЗАРЕЖДАНЕ...
Таксата за посещение при личния лекар поскъпва значително
Вече повече от 10 години потребителската такса е замразена - 2 лева и 90 стотинки.
Загубила е изцяло функциите си, т.е. нито дофинансира системата, нито спира големия поток от хора, т.е. трябва да бъде индексирана и то да бъде така нормативно определена, че да се индексира с някакъв осигурителен доход или с МРЗ, сега дали ще е процент, дали ще е свързана с друг показател свързана, казва пред БНТ Георги Миндов.
Лекари настояват периодично да има автоматично законово индексиране.
Ако увеличат малко заплатите на хората, да могат да си ги плащат, нямам нищо против.
Колко искат, толкова нека я направят. За докторите - само да лекуват. Мен това не ме засяга, защото аз съм пенсионер и мен таксата е малка, не ме интересува, казва друг пациент.
Към момента пенсионерите плащат по 1 лев. Децата и някои други групи пациенти са освободени от такса.
Пациентите, които са освободени от плащането на потребителска такса, всъщност използват един вид привилегия за сметка на труда на лекарите, който остава неовъзмезден в тази си част, споделя общопрактикуващ лекар. Институцията, която освобождава тези пациенти от такса, трябва да се погрижи трудът на тези лекари да бъде овъзмезден.
Според пациентски организации по-скъпата потребителска такса ще затрудни хората и ще доведе до понижаване на качеството на лечение.
При нас постъпват сигнали - пациенти, които обясняват, че са им изписани по 3 хапчета на ден, а те взимат по 2, за да могат да си удължат по-дълго време лечението, докато дойде лечението до следващия преглед с такса 2,90, а какво ще се случи, когато тази такса е 11 лева и е мултиплицирана със специалист, лаборатория, вторичен преглед и т.н. Ако таксата бъде увеличена, достъпът на хората до медицинска помощ ще бъде ограничен, смятат още пациентски организации, казва Пенка Георгиева.
