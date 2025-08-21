ЗАРЕЖДАНЕ...
Таралеж, блъснат от кола, успя да оцелее и скоро се връща в природата
©
"Приет е преди близо 3 месеца. Имаше огромен хематом на тила, заради който кожата на част от мястото не се е изхранвала и изсъхна, а в последствие бе отхвърлена от организма. На този участък вече има нова кожа, но без фоликули (корени на бодли или козина), така че този участък ще си остане без бодли, но той е пренебрежимо малък", обясняват те.
Вече е възстановен от травмите от инцидента, сега от организацията лекувт гъбички, появили се по животното, когато това приключи, таралежът отива в природата.
Още от категорията
/
Има 4 вида жирафи
12:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мозъчен чип възстановява зрението?
17:31 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.